"Non considero in alcuna maniera Renzi candidabile alle elezioni europee. Il codice etico dei parlamentari europei parla chiaro". A dirlo su Radio 24 è il leader di Azione Carlo Calenda . Che poi spiega: "Il codice stabilisce che non puoi avere conflitti di interessi, come quelli di Renzi, e non puoi essere pagato da una dittatura straniera. Non è una questione

Carlo Calenda (Azione): «Renzi non è candidabile alle elezioni europee» (Di sabato 17 febbraio 2024) «Non considero in alcuna maniera Renzi candidabile alle elezioni europee. Il codice etico dei parlamentari europei parla chiaro». A dirlo su Radio 24 è il leader di Azione Carlo Calenda. Che poi spiega: «Il codice stabilisce che non puoi avere conflitti di interessi, come quelli di Renzi, e non puoi essere pagato da una dittatura straniera. Non è una questione personale, è una questione di modo di fare politica». E chiude ad eventuali alleanze per le elezioni europee: «Una cosa con Italia Viva non accadrà». Ribadendo: «Abbiamo detto a Più Europa che siamo disponibili a fare un'alleanza, non siamo disponibili a fare un'ammucchiata comune con Iv. Ho fatto un errore ...

