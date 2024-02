Cardinale | “Stadio? Contento dei progressi Riconsiderare San Siro? Dico…”

ma sono contento di incassare 25 milioni di riscatto che mi UEFA non gliene importa nulla alla società AcMilan targata Cardinale leggete fra le righe? La loro Champions è lo Stadio e la loro

Gerry Cardinale è a Milan o per la sfida di Champions del Milan , ma anche per discutere dello stadio e del ruolo di Ibra himovic Gerry Cardinale è ... (calcionews24)

Dopo l'infelice sfida al Borussia Dortmund in Champions League Gerry Cardinale è rimasto in città per affrontare i temi più importante rimasti sul ... (247.libero)

Gerry Cardinale, Milan: «Non vendo, sono qui per restare a lungo»: Cardinale, il fondatore di RedBird, dopo la vittoria in Coppa contro il Rennes: «Pioli sta facendo un buon lavoro in una situazione non facile e con una squadra rinnovata, non licenzio tanto per cambi ...

Milan come Juve e Atalanta: Cardinale non ha più dubbi: Gerry Cardinale ha deciso di seguire gli esempi delle due rivali di Serie A e muoversi in anticipo anche per il bene del suo Milan.

Sotto gli occhi di Cardinale e Ibra. Pioli trova una serata perfetta. Giroud non segna ma è un leone: L’Ad Giorgio Furlani: "Maignan Speriamo resti a lungo. E anche per Olivier la porta è sempre aperta". Alla fine è una festa per i tifosi, con la consapevolezza che questa squadra può arrivare fino in ...