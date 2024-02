Cardinale | “Pioli? Sta facendo un buon lavoro Soddisfatto? Lo sarò quando…”

non gliene importa nulla alla società AcMilan targata Cardinale Pioli ha un lavoro durissimo da svolgere e sta cercando di tenerli

Ha assistito da San Siro alla prima in Europa League del suo Milan e Gerry Cardinale , patron del club rossonero, non ha nascosto la sua felicità... (calciomercato)

Milan, Cardinale: 'Pioli sta lavorando bene, non licenzio tanto per farlo. Ma quale cessione, resto qui a lungo': Ancora sulle voci di cessione: «È per i tifosi che mi dispiace, perché vengono indotti a pensare a un’instabilità che non c’è ventilando cambiamenti non veritieri nella struttura… Leggi ...

Milan, parola a Cardinale: “Il club non è in vendita. Fiducia a Pioli, sta lavorando in una situazione non facile”: Intervenuto a "Il Corriere della Sera", Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è tornato a parlare del club rossonero, che non è in vendita secondo quanto riportato dal club di via Turati: "Voglio e ...

Cardinale esclude la cessione del Milan e dice la sua sul futuro di Pioli: Sono molti i temi toccati da Gerry Cardinale nell'intervista concessa a Il Corriere della Sera. Il numero uno di RedBird ha infatti parlato della recente vittoria del Milan nel match di Europa League ...