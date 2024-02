Carburanti | che prezzi | record a Taranto con benzina anche a 2 | 537 euro al litro Ed a Palermo 2 | 565 Monitoraggio Assoutenti | oltre i due euro e mezzo in altre località della rete stradale

i dati diffusi sull'osservaprezzi carburanti e riferiti alla data del 16 febbraio, l'associazione rileva che, dopo gli aumenti di pochi giorni fa , 'alcuni distributori vendono la verde a prezzi già

Si allungano i termini per l’attivazione della carta elettronica contro il caro spesa. Per le famiglie che non erano riuscite a ritirare la Social ... (thesocialpost)

Caro benzina, prezzi ancora in crescita: superati i 2,5 euro al litro: Caro benzina: la benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i nuovi listini record si registrano non ...

ASSOUTENTI * BENZINA: « LA BENZINA VERDE SFONDA QUOTA 2,5 EURO AL LITRO AL “SERVITO”, ANALISI SUI PREZZI COMUNICATI DAI GESTORI AL MIMIT: Da inizio anno pieno di gasolio costa 5,5 euro in più, si rischia nuova spirale inflattiva ed effetti sui prezzi dei prodotti trasportati ...

Inflazione, nuovi rincari: benzina al servito sopra i 2,5 euro: La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrad ...