Carbonizzato nel garage | il giallo del pensionato pavese

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - "Una persona pulita" lo definisce all'AGI un inquirente. Scomparso nel nulla o vittima di un omicidio si saprà nei prossimi giorni quando gli accertamenti scientifici permetteranno di capire se il corpo trovatonella sua casa alla periferia di Bressana Bottarone, nel, è quello di Enore Saccò, ildi 75 anni di cui non si hanno notizie da alcuni giorni. Ieri sera dopo diverse ore di lavoro i vigili del fuoco, allertati il 14 febbraio per un incendio nella villetta dell'uomo, sono riusciti a estrarre il cadavere dal cumulo di detriti che lo sommergeva in. Della presenza del corpo si erano accorti mettendo in sicurezza la casa dopo il rogo. A increspare i contorni della vicenda il fatto che a un chilometro dall'abitazione sia stato trovato il furgone di Sacco' sul quale sono ...