si è tenuto l'incontro conclusivo del progetto sulla Legalità curato dall'Arma dei Carabinieri, che ha coinvolto tutte le classi quinte del 1°Circolo Didattico, accompagnate dai rispettivi docenti.

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 17 febbraio 2024 - Arriva anche ala lezione dideiagli studenti del paese, coinvolgendo i ragazzi degli istituti die della vicina. Una lezione sugli effetti negativi dell’abuso di alcol, del consumo di droga, ma anche delle trappole legate all’uso scorretto della rete internet e delle tecnologie, che danno origine a fenomeno come bullismo e cyber bullismo. Circa cento studenti hanno partecipato alla lezione ditenuta dai marescialli delle caserme locali, mostrandosi molto interessati. Nel corso quest’anno scolastico sono stati una sessantina gli incontri organizzati nelle scuole reggiane dai militari dell’Arma per sensibilizzare i giovani. Anche sul fenomeno della pubblicazione di ...

Vuole minacciare compagna in classe con un coltello, denunciato sedicenne: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Carabinieri docenti di legalità a Poviglio e Brescello: Poviglio (Reggio Emilia), 17 febbraio 2024 - Arriva anche a Poviglio la lezione di legalità dei carabinieri agli studenti del paese, coinvolgendo i ragazzi degli istituti di Poviglio e della vicina Br ...

Carovigno: i carabinieri incontrano gli studenti per diffondere la cultura della legalità: Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato un gruppo di studenti del ...