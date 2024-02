Carabiniere ucciso nella rapina L’avvocato della famiglia Fezzuoglio | | Prove solide contro Pietro Pala

Giuseppe Bommarito , assassinato nella strage mafiosa di via il capitano D'Aleo, l'appuntato Bommarito e il carabiniere scelto Per questo fu prima ucciso il capitano Basile e tre anni dopo il

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024), secondo la sentenza definitivaCorte di Cassazione emessa nel febbraio del 2016, a circa dieci anni dal delitto, avrebbe sparato il colpo che uccise ilDonatodavanti alla filiale del Monte dei Paschi di Siena. Era il 30 gennaio 2006, un gruppo ditori entra in banca con le armi spianate., insieme al collega di pattuglia, interviene mentre itori stanno per darsi alla fuga. Un colpo di mitragliatore lo raggiunge alla nuca. Colpito alle spalle. A fare fuoco, in base alle sentenze,, sardo da anni residente a Marsciano, pronto a fuggire con il restobanda. Per quella, oltre a lui, è stato condannato Raffaele Arzu, primula ...