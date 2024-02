Campi Flegrei | torna l’allarme scosse | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024)la paura ai, area da tempo interessata da un forte fenomeno sismico. In queste ore si sono registrate nuove. Ino a tremare: dopo un periodo di apparente calma, due nuovi fortein serata hanno colto di sorpresa i cittadini, facendo rire alla memoria i mesi passati, caratterizzati dall’ansia e dal timore delsull’intero plesso vulcanico. Nel dettaglio, i due terremoti (l’ultimo, il più forte, registrato in serata) sono stati avvertiti indistintamente dalla popolazione, che ormai convivono con un pericolo che sicuramente fa dormire sonni non proprio tranquilli. Le duedi terremoto – fanno sapere gli organi competenti – sono state ...