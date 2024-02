Campatelli lancia la sua coalizione | Le priorità? Trasporti e turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Ringrazio tutte le formazioni che mi hanno espresso il loro appoggio. E per quel che mi riguarda, resto disponibile al dialogo con altre formazioni di area progressista che si riconoscano nel nostro programma: come ho già detto, voglio essere il candidato di tutto il centrosinistra". Lo ha detto Giovanni, l’avvocato 59enne che raccoglierà il testimone dal sindaco Giacomo Cucini nel rappresentare laalle prossime comunali. E dopo l’investitura ufficiale dello scorso mese, l’ex-presidente del consiglio comunale può incassare adesso anche il sostegno di Sinistra Italiana e di Azione. Compagini che faranno parte dellacomposta ovviamente dal Partito Democratico e completata da una lista civica (che dovrebbe chiamarsi “sindaco“). Non è però detto che la squadra non possa ...