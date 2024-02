Calvarese promuove Piccinini | «Terzo gol Inter regolare OK 2 episodi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex arbitroha giudicato la prestazione diin-Salernitana, match finito 4-0. Prova ampiamente superata. PROVA SUPERATA ? L’ex arbitro Gianpaolofa la moviola del match di San Siro: «Marcotorna a dirigere l’dopo la partita di San Siro contro il Parma del 2020. Rimasta celebre per un rigore non fischiato per trattenuta di Balogh su Perisic. Il match contro la Salernitana si colloca subito sui binari giusti: risultato mai in discussione fin dall’inizio, il che semplifica il compito dell’arbitro. Fischia in totale diciotto falli, nove per parte. Alminuto doppia protesta dell’. Prima per un presunto fallo di mano di Pasalidis: in realtà il pallone sembra non toccare l’arto, che comunque si ...