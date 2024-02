Calendario sport invernali oggi | orari sabato 17 febbraio | programma | tv | streaming

PROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE La discesa femminile di Crans Montana 2024 è in programma nella giornata di oggi (

(Di sabato 17 febbraio 2024)17, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, slittino, slittino naturale, bob e short track, oltre ai Mondiali di biathlon e di speed skating. Nella staffetta 4×6 km femminile delle ore 13.45 dei Mondiali di biathlon nell’Italia ci sarà un cambio rispetto al quartetto che lo scorso anno vinse l’oro: al lancio Samuela Comola, seconda frazione affidata a Dorothea Wierer, terza a Rebecca Passler, che nel 2023 era la riserva, in chiusura toccherà a Lisa Vittozzi. Nella staffetta 4×7.5 km maschile delle ore 16.30 viene confermata la formazione dell’Italia che ha raccolto due podi in stagione in Coppa del Mondo: Elia Zeni in apertura, Didier Bionaz nella seconda frazione, Lukas Hofer in terza, ed infine Tommaso ...