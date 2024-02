Calendario sci alpino oggi in tv | orari discese Kvitfjell e Crans Montana | programma | pettorali | streaming

week end lungo anche per la Coppa del Mondo di sci alpino Calendario CdM femminile - Classifica CdM

(Di sabato 17 febbraio 2024), sabato 17 febbraio, giornata dedicata alla velocità nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Sono inledi entrambi i settori: le ragazze scenderanno in pista per la seconda gara a(Svizzera), mentre i maschi debutteranno nel weekend di(Norvegia). Fermare Lara Gut-Behrami sembra diventata missione quasi impossibile per tutte. La svizzera sta dominando, e ha vinto tutte e quattro le ultime gare del Circo Bianco a cui si è presentata al cancelletto. L’elvetica veleggia verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo in carriera, ma è anche in corsa per tre coppette di specialità. In discesa si avvicina notevolmente a Sofia Ga, fuori fino a fine stagione, e con un buon risultato ...