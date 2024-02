Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi | orari 17 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024), sabato 17, terza giornata di gare deidi. Sull’Olympic Oval di Calgary (Canada) andrà in scena un day-3 in cui l’Italia vorrà rimpinguare il proprio bottino di medaglie dopo le prime due giornata. Un bilancio finora eccellente per la compagine tricolore, visti l’oro storico del Team Pursuit maschile e l’argento di Davide Ghiotto. Ebbene,saranno le Mass Start a tenere banco. Nellamaschile non mancano le attese. Andrea Giovannini, nel terzetto che ha vinto il metallo pregiato ieri nella prova dell’inseguimento a squadre, va a caccia di una soddisfazione personale nellacon partenza in linea. Nella stagione sono arrivate due affermazioni in Coppa del Mondo, che gli hanno poi ...