per l'Italnuoto questa sesta giornata di gare ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha.

Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 17 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 17 febbraio 2024) I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, sabato 17 febbraio: nella sedicesima e penultima giornata spazio a pallanuoto maschile e nuoto. Verranno assegnati altri sette titoli: saranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 50m farfalla femminili, 50m stile libero maschili, 200m dorso, 100m farfalla maschili, 800m stile libero femminili e staffetta 4x100m stile libero mista, e nella pallanuoto maschile, con le finali per il terzo e per il primo posto. Saranno in gara il Settebello, già certo di una medaglia, che affronterà la Croazia nella finalissima della pallanuoto maschile, e, nel nuoto, Chiara Tarantino, Michele Lamberti, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato (batterie ed eventuale semifinale), la staffetta 4x100m stile libero mista (batterie ed ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) Idegli sport acquatici proseguiranno a(Qatar),, sabato 17: nella sedicesima e penultima giornata spazio a pallanuoto maschile e nuoto. Verranno assegnati altri sette titoli: saranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 50m farfalla femminili, 50m stile libero maschili, 200m dorso, 100m farfalla maschili, 800m stile libero femminili e staffetta 4x100m stile libero mista, e nella pallanuoto maschile, con le finali per il terzo e per il primo posto. Saranno inil Settebello, già certo di una medaglia, che affronterà la Croazia nella finalissima della pallanuoto maschile, e, nel nuoto, Chiara Tarantino, Michele Lamberti, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato (batterie ed eventuale semifinale), la staffetta 4x100m stile libero mista (batterie ed ...

