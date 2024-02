per l'Italnuoto questa sesta giornata di gare ai Mondiali in sesta giornata di gare ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha. Una TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI

Calendario Mondiali Doha 2024 oggi: orari 17 febbraio, programma, tv, streaming, azzurri in gara (Di sabato 17 febbraio 2024) I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi, sabato 17 febbraio: nella sedicesima e penultima giornata spazio a pallanuoto maschile e nuoto. Verranno assegnati altri sette titoli: saranno distribuite le medaglie nel nuoto, con 50m farfalla femminili, 50m stile libero maschili, 200m dorso, 100m farfalla maschili, 800m stile libero femminili e staffetta 4x100m stile libero mista, e nella pallanuoto maschile, con le finali per il terzo e per il primo posto. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI NUOTO ALLE 7.00 E ALLE 17.30 Saranno in gara il Settebello, già certo di una medaglia, che affronterà la Croazia nella finalissima della pallanuoto maschile, e, nel nuoto, Chiara Tarantino, Michele Lamberti, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato (batterie ed ...

