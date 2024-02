Caldo risveglia il granchio blu | primi stop alla pesca di vongole

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilblu blocca la produzione diin Veneto a Porto Tolle. Le 14 cooperative del Consorzio cooperativetori del Polesine hanno deciso, loro malgrado, di sospendere l'attività per mancanza totale del prodotto. Una scelta quasi obbligata perchè gli esperti parlano di un risveglio delle predazioni con il. A darne notizia all'ANSA è Fedagri-Confcooperative che ha monitorato le criticità lungo il Delta del Po. "Una scelta che ci pesa molto ma inevitabile", fa sapere Luigino Marchesini, presidente del Consorzio, nel chiedere "la sospensione dei mutui e risolvere la questione previdenziale". Prima dell'arrivo delblu a raccogliere leandavano le cooperative alternandosi tra di loro, ma a differenza del passato quando venivano ...

E’ primavera con mandorli fioriti a febbraio: PUGLIA - E' allarme nelle campagne dove le coltivazioni ingannate dall'inverno caldo sono ancora più sensibili al maltempo e al previsto abbassamento delle ...