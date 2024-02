Calderone | presto norme filiera appalti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 17 febbraio 2024) 16.13 La ministra del Lavoroha annunciato l'arrivo di nuovi interventi in materia di sicurezza sul lavoro. Un nuovo pacchetto diarriverà nei prossimi giorni in CdM e riguarderà il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nelladegli. "Nessun passo indietro.Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato,ma altro sarà fatto",ha detto."Ora è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita".