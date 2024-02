Calderone | Nuove Norme per Contrastare il Lavoro Sommerso e Migliorare la Sicurezza nei Lavori Pubbl

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma - Il governo italiano si prepara a vararemisure volte ail, il caporalato e alanella filiera degli appalti. Il pacchetto disarà sottoposto al Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, secondo quanto annunciato dal Ministero del. La Ministra delMarinaha assicurato che non ci sarà alcun passo indietro sulladel. "Andremo avanti nell'attuare quanto già stabilito sin dall'inizio del mandato del governo. Tuttavia, continueremo a fare di più", ha dichiarato la Ministra.ha sottolineato l'importanza di questo momento, esprimendo cordoglio per i ...

