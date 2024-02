proprio dalla Juventus nella sessione invernale di calciomercato. In difesa, pesa l'assenza di Bijol ancora out per infortunio. Per Le probabili formazioni di Juventus - Udinese : Juventus (3 - 5 -

Calciomercato Udinese, Bijol sul futuro: «Piazza ideale per crescere» (Di sabato 17 febbraio 2024) Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, è nel mirino di vari top club in Serie A. Lo sloveno è però concentrato in bianconero Jaka Bijol è stato uno dei giocatori dell’Udinese più performanti nella scorsa stagione con 32 partite di buon livello e anche 3 gol. Quest’anno l’infortunio al piede lo sta tenendo fuori dal campo da parecchio, più precisamente da inizio dicembre. Il giocatore ha parlato in un’intervista a Champions of Made in Italy, format della Lega Serie A in collaborazione con Italian Trade Agency, della sua esperienza italiana fin qui. CRESCITA – «Udine e l’Udinese sono una combinazione perfetta per un giocatore giovane per crescere, abbiamo tutto, il club ci dà tutto quello che ci serve per lavorare al meglio. Udine è una città piccola e tranquilla, non ci sono molte ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di sabato 17 febbraio 2024) Jaka, difensore dell’, è nel mirino di vari top club in Serie A. Lo sloveno è però concentrato in bianconero Jakaè stato uno dei giocatori dell’più performanti nella scorsa stagione con 32 partite di buon livello e anche 3 gol. Quest’anno l’infortunio al piede lo sta tenendo fuori dal campo da parecchio, più precisamente da inizio dicembre. Il giocatore ha parlato in un’intervista a Champions of Made in Italy, format della Lega Serie A in collaborazione con Italian Trade Agency, della sua esperienza italiana fin qui. CRESCITA – «Udine e l’sono una combinazione perfetta per un giocatore giovane per, abbiamo tutto, il club ci dà tutto quello che ci serve per lavorare al meglio. Udine è una città piccola e tranquilla, non ci sono molte ...

