Calciomercato Milan – Leao piace al PSG | ma non c’è nessuna trattativa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Rafaelsarebbe effettivamente nel mirino del PSG per l'estate, ma al momento non ci sarebbe alcuna

Dall'Inghilterra riferiscono come Rafael Leao con ogni probabilità lascerà il Milan al termine della stagione (pianetamilan)

Calciomercato Milan , brutto infortunio per Callum Wilson, attaccante del Newcastle cercato dai rossoneri in chiave mercato Rischia di finire ... (dailymilan)

Il Milan ha vinto contro il Rennes: nel tre a zero a San Siro, protagonista anche Rafael Leao . Sul portoghese l'ombra del PSG e non solo (pianetamilan)

2024-02-17 12:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ha assistito da San Siro alla prima in Europa League del suo Milan e ... (justcalcio)

Rinnovo Maignan , trattativa in salita: Ecco le richieste del portiere del Milan . Una notizia importante in vista del Calciomercato L’edizione ... (calcionews24)

Milan dal Big Bang a un Buco Nero: Ma quale compratore Il problemino è esclusivamente rappresentato dalla sete di profitto che anima l'attuale proprietario del Milan, che per me rimane il Fondo Elliott. Per avere un esempio ...

Inter, le parole di Marotta infiammano i tifosi ma scatenano l'ironia sul web: ...e dei punti in classifica e i fondi arabi e americani i veri acquisti importanti sul calciomercato. ... E non si fanno solo coi tanti soldi le grandi squadre, che pure il Milan ha preso a pallate il PSG ...

Calciomercato Milan, Maignan in partenza Spunta il nome del sostituto: Dubbio sul futuro di Mike Maignan al Milan: già deciso quale potrebbe essere il nome del sostituto del portiere rossonero.

“Tornerò in Italia. Il Milan…”: De Zerbi fa sognare i tifosi: De Zerbi ha stupito tutti con un'intervista per Sky Sports UK. L'allenatore è venuto allo scoperto. Parole cruciali sul suo futuro.

Zirkzee manda un messaggio chiaro: super affare in Serie A: Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere ancora in Serie A con il centravanti che è nel mirino di diversi club italiani ...