Calciomercato Milan – Leao non solo PSG | potrebbe partire l’asta

Da lontano Leao è più letale di Okafor. Rimanendo un'altro quarto d'ora in campo, il portoghese avrebbe potuto confezionare il contropiede del 4 - 0 . L'unica ripartenza letale del Milan è stata a

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilha vinto contro il Rennes: nel tre a zero a San Siro, protagonista anche Rafael. Sul portoghese l'ombra del PSG e non

Dalla Germania riferiscono come il Bayern Monaco sarebbe fortemente interessato a Theo Hernandez, terzino e vice capitano del Milan (pianetamilan)

Calciomercato Milan , Xavi in conferenza stampa ha rivelato che a 18 anni gli arrivò una proposta di Berlusconi e… Alla vigilia della gara di ... (dailymilan)

Dall'Inghilterra riferiscono come Rafael Leao con ogni probabilità lascerà il Milan al termine della stagione (pianetamilan)

Calciomercato Milan , brutto infortunio per Callum Wilson, attaccante del Newcastle cercato dai rossoneri in chiave mercato Rischia di finire ... (dailymilan)

Milan, senti Zirkzee: “Giocare bene lì è il massimo…”: Joshua Zirkzee potrebbe essere uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan. L’olandese sta brillando sotto la guida di Thiago Motta e del Bologna, con gol… Leggi ...

Monza, Palladino parla alle 13. In giornata la rifinitura pre-Milan: Vigilia di Monza - Milan: rifinitura al mattino. Non ci sarà la conferenza di Pioli BRAIO Il programma prevede un allenamento al mattino. Non ci sarà… Leggi ...

Gianni Antonini, quando il calcio era passione: "La vittoria più bella L’amicizia di tutti": Il tecnico, che ha lanciato tanti nei professionisti, racconta una carriera di straordinaria umanità: "Al di là dei successi, conta la stima" ...