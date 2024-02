Calcio Serie D Vigor Senigallia-Campobasso | a voi

Calcio 2023 - 2024 Promozione Lazio Si è conclusa ieri la RIETI 1936 Coppa Italia Serie D, la Nuova Florida cede di misura all' fermato in una sfida a reti bianche dalla Vigor Perconti. Non ne

Big match domenica 18 febbraio alle 15 al Bianchelli.Prevendite ancora aperte, in centinaia da Campobasso, 600 biglietti già venduti Senigallia, 17 Febbraio 2024 – Sale l'attesa per il big match della 23° giornata di Serie D, in programma domenica 18 febbraio alle ore 15 al Bianchelli. Di fronte la Vigor Senigallia, quinta in classifica con 35 punti e dunque attualmente nei play-off e il Campobasso, primo a 44 assieme alla Sambenedettese e dunque a caccia dell'unica promozione diretta. Non ha nascosto le sue ambizioni il neopromosso Campobasso: era già forte lo scorso anno, lo è diventato ancora di più in estate e durante il torneo quando ha cambiato sia l'allenatore, sostituendo l'ex Fano Mosconi con Pergolizzi, già giocatore dell'Ascoli in Serie A, ...

