Calcio Serie D Il Carpi finalmente in abbondanza Serpini ha sette centrocampisti

Calcio, fine settimana di sosta per la Serie D, il Carpi tornerà in campo il 18 con il Sant'Angelo. Serpini potrà recuperare gli infortunati e lavorare sui nuovi acquisti. Pallavolo, nel cammino d'

(Di sabato 17 febbraio 2024)un(quasi) inquello che si avvicina alla sfida di domani con il Sant’Angelo. Soprattutto in mediana, dove misterin questi mesi ha dovuto fare i salti mortali, le scelte sono tante per i tre posti: due saranno di certo per Forapani (foto) e Mandelli, mentre sono addirittura in 5 a giocarsi l’altra maglia da mezz’ala. In pole c’è Tentoni, che ha convinto al rientro a Sorbolo e da tre settimane sta lavorando a pieno ritmo al pari di Rossi, pure pienamente ristabilito, ma ci sono anche Larhrib (che però nei piani della gara sarà il vice Cortesi), Gerbino e Beretta, con quest’ultimo che si è unito al gruppo e per la prima volta sarà fra i convocati. Col solo Bouhali fuori uso (come lui out Sabattini, che da martedì sarà in gruppo, e Maini), soni ben 7 i ...