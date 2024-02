una classica del calcio di Marca che in passato ha regalato 0 per la Cisonese al ritorno con conseguente retrocessione in Seconda al ritorno con conseguente retrocessione in Seconda Categoria dei

Calcio Seconda categoria. Occasione Bettolle. L’Olimpic viaggia per Radicofani (Di sabato 17 febbraio 2024) Nel girone L del campionato di Seconda categoria, dopo lo stop nello scontro diretto al vertice di Stia, il Guazzino può tornare a vincere in casa con il San Marco La Sella. Occasione anche per il Bettolle, ad Arezzo contro il fanalino di coda Tuscar. Nel girone H la Raddese, dopo la vittoria con la Duccio Dini, tenta il bis a San Polo: miracolo ancora possibile? Il Castellina in Chianti (non vince da 5 gare) ospita la capolista Legnaia: ci vuole un colpo di coda! E poi il girone M, tutto senese: c’è il big match Voluntas-Monteroni, mentre la capolista Radicondoli gioca un quasi testa-coda in casa con il Pievescola. L’Olimpic va a Radicofani e non sarà una partita dall’esito scontato. Il Cetona e la Poliziana sembrano favorite in casa rispettivamente contro Staggia e Rapolano, così ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Nel girone L del campionato di, dopo lo stop nello scontro diretto al vertice di Stia, il Guazzino può tornare a vincere in casa con il San Marco La Sella.anche per il, ad Arezzo contro il fanalino di coda Tuscar. Nel girone H la Raddese, dopo la vittoria con la Duccio Dini, tenta il bis a San Polo: miracolo ancora possibile? Il Castellina in Chianti (non vince da 5 gare) ospita la capolista Legnaia: ci vuole un colpo di coda! E poi il girone M, tutto senese: c’è il big match Voluntas-Monteroni, mentre la capolista Radicondoli gioca un quasi testa-coda in casa con il Pievescola.va ae non sarà una partita dall’esito scontato. Il Cetona e la Poliziana sembrano favorite in casa rispettivamente contro Staggia e Rapolano, così ...

