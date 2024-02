Calcio Prima e Seconda Categoria | risultati e marcatori della 20^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Senigalliaallavittoria di fila in casaReal Cameranese: il Sassoferrato Genga ne approfitta per andare a +3 dalle inseguitrici. Il Montemarciano ferma l’Olimpia Marzocca ed ora è secondo. Il Borgo Minonna espugna Staffolo allo scadere. In, l’Ostrabatte la Leonessa Montoro e va a +4 dall’Argignano VALLESINA, 17 febbraio 2024 – I campionati dici regalano, come al solito, grandi sorprese. Il risultato più sorprendente20^, infatti, è stato il successo del Senigallianel girone B contro la Real Cameranese per lavittoria consecutiva: la squadra di Frulla si toglie così ...