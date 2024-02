una classica del calcio di Marca che in passato ha regalato grandi emozioni. All'andata al Don secco 3 - 0 per la Cisonese al ritorno con conseguente retrocessione in Seconda Categoria dei rivali.

Calcio Prima categoria. Tre senesi in corsa per il primo posto. Vai San Quirico (Di sabato 17 febbraio 2024) Tre squadre senesi nei primi tre posti del girone F del campionato di Prima categoria: San Quirico 40, Acquaviva 37 e Atletico Piancastagnaio 36. Oggi anticipo di grande interesse: i pianesi ospitano una Fonte Belverde in ripresa e un po’ sollevata dalla decisione del giudice sportivo di ridurre da quattro ad un anno la squalifica al suo giocatore che aveva spinto l’arbitro. Domani il calendario strizza l’occhio al San Quirico (ospita il Chiusi), mentre l’Acquaviva riceve il Ponte d’Arbia. L’Amiata tenta il colpaccio in casa dell’Arezzo F.A.. Sempre domani, nel girone E occasione per il Pianella che riceve il Forte di Bibbona. Due belle partite, dall’esito imprevedibile, si preannunciano Badesse-Casolese e Venturina-San Gimignano. Il San Miniato, infine, ospita un Gracciano reduce da tre sconfitte ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Tre squadrenei primi tre posti del girone F del campionato di: San40, Acquaviva 37 e Atletico Piancastagnaio 36. Oggi anticipo di grande interesse: i pianesi ospitano una Fonte Belverde in ripresa e un po’ sollevata dalla decisione del giudice sportivo di ridurre da quattro ad un anno la squalifica al suo giocatore che aveva spinto l’arbitro. Domani il calendario strizza l’occhio al San(ospita il Chiusi), mentre l’Acquaviva riceve il Ponte d’Arbia. L’Amiata tenta il colpaccio in casa dell’Arezzo F.A.. Sempre domani, nel girone E occasione per il Pianella che riceve il Forte di Bibbona. Due belle partite, dall’esito imprevedibile, si preannunciano Badesse-Casolese e Venturina-San Gimignano. Il San Miniato, infine, ospita un Gracciano reduce da tre sconfitte ...

