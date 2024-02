Calcio Napoli | un incubo infinito | solo 1-1 al Maradona col Genoa

(Di sabato 17 febbraio 2024). Tutto nella ripresa. Al vantaggio di Frendrup risponde al 90? Ngonge. È il giorno del debutto di Traore’. Mazzarri propone il 4 3 3 con Ostigard a far coppia con Rrhamani. Osimhen ancora indisponibile, Simeone gioca al centro con Kvaratskhelia e Politano ai lati. Il primo tempo vede unpropositivo che

Il Napoli vuole ripartire dopo la sconfitta in casa del Milan, al Maradona arriva il Genoa per la 25ª giornata di Serie A (sabato 17 febbraio,... (calciomercato)

Il Barcellona è interessato a Kvicha Kvara tskhelia del Napoli in vista della sessione di Calciomercato estiva Secondo quanto riportato ... (calcionews24)

Napoli , 16 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani pomeriggio al Maradona contro il ... (liberoquotidiano)

Napoli , 16 feb. – (Adnkronos) – L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani pomeriggio al Maradona contro il ... (calcioweb.eu)

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha sempre avuto una visione lungimirante. Il numero uno azzurro non ha mai guardato al ... (dailynews24)

L’attaccante del Calcio Napoli non tornerà in campo oggi nella sfida contro il Genoa , ma punta al big match di mercoledì contro il Barcellona. ... (2anews)

Calcio: Mazzarri, 'Osimhen era ai minimi termini, non era il caso di rischiarlo': Napoli, 17 feb. (Adnkronos) - "Osimhen A detta sua e dei medici era ai minimi termini con diverse contratture. Penso che dopo la Coppa d’Africa non era il caso di rischiarlo per farlo giocare 20 minu ...

PAGELLE NM - Napoli-Genoa, i voti di Petrazzuolo: "7 a Kvaratskhelia, 6.5 a Ngonge": "Napoli, basta timori, i p' me, tu p' te, gioca a calcio e pensa a far gol! E' ora di cambiare atteggiamento, tanto "chiù ner' d''a mezzanott' non po' venì! Nun ce ntussecamm' ancora!" 11.02 12:40 - ...

Ngonge salva il Napoli: 1-1 col Genoa, cronaca e tabellino: Messias verticalizza per Retegui che viene anticipato al limite dell’area, sulla palla arriva Frendrup che di prima calcia di piatto sinistro e supera Meret. Mazzarri prova a dare la scossa al suo ...