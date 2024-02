Calcio Napoli | Osimhen ancora a parte | non ci sarà col Genoa

e lì ci sono almeno Chelsea e Arsenal pronti ad accoglierlo Mg Bologna 24/09/2023 - campionato di calcio serie A / Bologna - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Victor Osimhen

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’attaccante delnon tornerà in campo oggi nella sfida contro il, ma punta al big match di mercoledì contro il Barcellona. “Victorè rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani (oggi ndr)”. E’ quanto

Il Napoli vuole ripartire dopo la sconfitta in casa del Milan, al Maradona arriva il Genoa per la 25ª giornata di Serie A (sabato 17 febbraio,... (calciomercato)

Napoli , 16 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani pomeriggio al Maradona contro il ... (liberoquotidiano)

Mazzarri a rischio esonero Gazzetta: se non batte il Genoa sarà impossibile guardare con fiducia al futuro: Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sarebbe difficile guardare con fiducia al futuro se il Napoli non riuscisse a battere il Genoa questo pomeriggio allo stadio Marad ...

Probabili formazioni Napoli-Genoa, CorSport: tre novità dal primo minuto per Mazzarri: Napoli Calcio - Ci saranno tre novità dal primo minuto nella formazione che scenderà in campo questo pomeriggio contro il Genoa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.Napoli Genoa probabili fo ...

BIGLIETTI - Napoli-Genoa, Maradona verso il sold out: disponibili pochi tagliandi in Tribuna Posillipo: I risultati negativi del Napoli, attualmente decimo in classifica, non hanno ancora allontanato i tifosi azzurri dal Maradona. Anzi, l'amore per il Napoli va al di là dei risultati ed infatti per la s ...