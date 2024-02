Calcio In Prima riflettori puntati sul derby Ll Mulazzo incrocia il Romagnano sul sentiero che porta alla salvezza

visto che è stata la prima squadra al debutto in Serie B a dalle 13:30 e dalle 15:50 , si accenderanno i riflettori su La Casa 00 , i tifosi potranno godersi la diretta gol su Sky Sport Calcio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il, dopo la rete del 2-2 di Costalli, presa in pieno viso domenica scorsa sul campo del Città di Capannori, riparte dal “Calani“ per affrontare in untutto da giocare i cugini delche salgono in Lunigiana galvanizzati dal rotondo 3-0 inflitto al Pescia. Un compito difficile quello che attende la comitiva di Stefano Strata che rimane ancora nella zona inquinata dei playout a stretto contatto con i GiovaniViaNova con 21 punti. In settimana ne abbiamo sentite delle belle sul conto dei rossoblù, stormi di gufi volano, augurandogli d’inciampare contro la compagine massese. In realtà le chiacchiere stanno esaltando unchedentro argomentazioni per farlo diventare un magnifico duello. Ilè ben consapevole che la sfida di oggi (inizio, ore 15) ...