Calcio giovanile | un successo la partita con solo applausi | divieto di contestazione per i genitori

(Di sabato 17 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 – Unadidurante la quale una volta di più è emersa l’importanza del fair play e di un’atmosfera distesa tra i calciatori, idei ragazzi e l’arbitro. Per un clima che è stato finalmente di festa, dopo i tanti casi accaduti un po’ in tutta la Toscana di risse e problemi di ordine pubblico alle partite dei più piccoli. Fotocronache Germogli E’ la“applaudita”, che aveva una regola importante: ie il pubblico non potevano contestare le decisioni arbitrali, maapplaudire i ragazzi. Il match è andato in scena all’impianto Pio Fedi all’Itto per la sfida appunto Under 14 tra Itto e San Donato Tavarnelle. Al momento il progetto è previsto per ...

Vigilia di Giovanile Centallo - Fossano, Vallati: 'Dovremo essere concentrati e determinati': Tempo di derby, sentito per rivalità e classifica, a Centallo dove, sul sintetico amico di Via delle Scuole, la Giovanile ospita il Fossano Calcio in uno dei big match della ventunesima giornata di Eccellenza Girone B. Scontro al sapore dei playoff fra la terza in classifica (la squadra di mister Bianco) e la ...

Magliette 100% plastica riciclata per il Potenza Calcio: La partnership, che segue il protocollo d'intesa siglato ad aprile 2023, prevede l'utilizzo in campo, per la squadra giovanile del Potenza Calcio, di una nuova maglia realizzata in poliestere 100% ...

Juniores nazionali, Colpo del Follonica Gavorrano ai danni del Grosseto nel derby della Maremma.: FOLLONICA GAVORRANO-US GROSSETO 2-1 Follonica Gavorrano: Uccelletti, Agafitei, Stefanini, Miccoli, Cozzatelli, Giovanucci, Piazza, Criscuolo, Pallini, Pecchia, Scartabella. A disposizione: De Masi, Gr ...

Inter, ecco il vero Carlos Augusto. Stava per dire addio al calcio, poi la svolta che lo ha portato fino a Inzaghi: Il lavoro paga sempre e Carlos Augusto fa parte di quella categoria di professionisti che hanno costruito un`intera carriera sulla dedizione e sul sacrificio. Persona.