Calcio femminile. Per le ragazze di Piovani c’è la Samp. Ultima sfida, poi la poule scudetto (Di sabato 17 febbraio 2024) SASSUOLO Già certo del quinto posto che gli varrà la poule scudetto, il Sassuolo femminile chiude, oggi alle 12, 30 al Ricci contro la Sampdoria, una stagione regolare che ha visto le neroverdi protagoniste di un crescendo impressionante. Un punto nelle prime 5 giornate di campionato, 8 alla fine delle 9 partite del girone di andata, 23 oggi, sulla scorta di una progressione che le viste viaggiare, dopo il giro di boa, alla media di quasi due punti a gara. Della poule scudetto, tuttavia, si riparla da metà marzo in avanti, e siccome si ricomincia dai punti conquistati nel corso della regoular season, ovvio che il tecnico neroverde Gianpiero Piovani voglia farne altri tre. Sampdoria permettendo, ovvio, dal momento che, dice l’allenatore alla vigilia, ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) SASSUOLO Già certo del quinto posto che gli varrà la, il Sassuolochiude, oggi alle 12, 30 al Ricci contro ladoria, una stagione regolare che ha visto le neroverdi protagoniste di un crescendo impressionante. Un punto nelle prime 5 giornate di campionato, 8 alla fine delle 9 partite del girone di andata, 23 oggi, sulla scorta di una progressione che le viste viaggiare, dopo il giro di boa, alla media di quasi due punti a gara. Della, tuttavia, si riparla da metà marzo in avanti, e siccome si ricomincia dai punti conquistati nel corso della regoular season, ovvio che il tecnico neroverde Gianpierovoglia farne altri tre.doria permettendo, ovvio, dal momento che, dice l’allenatore alla vigilia, ...

