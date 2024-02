CALCIO A 5 SERIE C Gara da non fallire contro la Rossoblù

Al terzo minuto Ochoa salva sul colpo di testa su calcio d'angolo di Bastoni, Thuram ribatte in tap Nella ripresa l'Inter forte del triplo vantaggio rallenta le operazioni e amministra la gara. Il

(Di sabato 17 febbraio 2024)C1. Nella 17ª giornata l’Oleodinamica Forlivese, a caccia di punti salvezza, fa visita oggi alle 15 allaImolese. Le altre gare: Montale-Villafontana, X Martiri Ferrara-Baraccaluga Piacenza, Equipo Crevalcore-Sassuolo, Rimini-Mernap Faenza, Aposa Bologna-DueG Parma. Classifica: Mernap, Villafontana 38; Sassuolo 34; X Martiri, Equipo 31; Aposa 20; DueG 19; Forlì, Baraccaluga 18; Imolese, Montale 10; Rimini 7.C2. Nel 14° turno il rilanciato Santa Sofia (16 punti) oggi è in trasferta a Savignano col Città del Rubicone (17); in casa il Santa Maria Nuova 1980 (13) con l’Inbedit Rimini (18). In vetta Ceisa Gatteo 34; Bagnacavallo 27; Fossolo 25.

Tutte in campo per l’ultimo atto. I giochi sono già fatti nella Serie A 2023-2024 di Calcio femminile , Campionato che sta per vivere la giornata ... (oasport)

AREZZO Trasferta affascinante quella di domani per l’Arezzo Calcio femminile, che sarà di scena niente meno che a Formello per affrontare la Lazio ... (sport.quotidiano)

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...

Calcio a 5: lunedì la terza tappa a Bibbiena. Le squadre coinvolte. Ecco lo Special Futsal. Il torneo nella fase clou: Il Palacalcetto Casentino di Bibbiena ospita la terza tappa del torneo di calcio inclusivo Special Futsal, promosso dalla Uisp di Arezzo per ragazzi con disabilità. L'iniziativa, sostenuta dal Comune, ...