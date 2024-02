Calabria | operaio albanese morto schiacciato da una lastra di cemento

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’incidente a Frascineto, in provincia di Cosenza. Lasi è staccata da una gru e ha colpito in pieno l’uomo di 54 anni

Si allunga la lista di morti sul lavoro in Italia. Proprio poche ore dopo il tragico crollo nel cantiere di Esselunga a Firenze, in Calabria un ... (ilfattoquotidiano)

Operaio muore schiacciato da una lastra di cemento in Calabria: Un altro drammatico incidente sul lavoro si è verificato in queste ore, dopo quello di Firenze. A Fascineto, in provincia di Cosenza, un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da una lastra ...

Cosenza, operaio muore schiacciato da lastra di cemento: Un operaio di 54 anni, originario dell'Albania, è morto ieri pomeriggio a Frascineto, nel cosentino, schiacciato da una lastra di cemento caduta da una gru. L'uomo, secondo quanto riporta la stampa ...

Frascineto, muore operaio schiacciato da lastra: Un operaio è morto in Calabria, nel Cosentino, schiacciato da una lastra di cemento a Frascineto. Ennesimo incidente sul lavoro mortale, mentre l'Italia ...