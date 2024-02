Cagliari Luisetta Mercalli | 109 anni di storia | saggezza e grazia

(Di sabato 17 febbraio 2024) In una giornata di festa, l’eleganteha raggiunto il traguardo dei 109, circondata dall’affetto delle figlie Angela e Myriam, e dalle nipoti Alice, Elena e Francesca. Una donna di classe,è ora la seconda donna più longeva della Sardegna, una perla diche solo la signora Amelia Addari, 112, supera nel panorama isolano e si posiziona come la più anziana a, la 50esima in Italia. La casa di riposo cittadina dove risiede è oggi il cuore di una straordinaria ricorrenza, con la partecipazione del Comune di, che ha omaggiatocon una medaglia e una pergamena. La sua, iniziata il 17 febbraio 1915 a Carloforte, si intreccia con i secoli e diviene un ...

