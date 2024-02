“Cafone | buzzuro e troglodita istituzionale” Sechi ora vuole le dimissioni di De Luca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Lo stile dell'uomo è noto, la sua frequentazione con i bassifondi del linguaggio pure, dunque non c'è nessuna sorpresa, non ti puoi sbagliare, Vincenzo Deè un”. Inizia così l'editoriale di Marioapparso sulla prima pagina di Libero del 17 febbraio all'indomani dello show a Roma del presidente regionale della Campania, ripreso a rivolgere un insulto a Giorgia Meloni. Il direttore del quotidiano è durissimo nel suo commento: “La sua rozzezza s'accoppia a quella di tanti, fa parte dello spirito dei tempi, è diventato perfino un canone televisivo, un maleducato potenziato dal video, un bifolco in realtà aumentata, ma sempre villano. Deve dimettersi, perché le istituzioni in questo Paese non sono un'imitazione comica”. “Il problema è che - prosegue- Denon fa ridere, ...