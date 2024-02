Cade nel camino acceso | 72enne muore in provincia di Nuoro Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un uomo di 72 anni è stato trovato morto in casa dopo essere caduto nel. Il fatto è accaduto a Bitti, indi. Il decesso risale a due giorni fa, ma solo oggi è stata divulgata la notizia. Secondo una prima ricostruzione l’uomo potrebbe aver avuto un malore prima dire nel fuoco. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i Carabinieri, ma non c’è stato nulla da fare. La Procura diha apertoe disposto: l’esame del medico legale incaricato dovrà chiarire la dinamica dell’incidente e la causa di morte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

