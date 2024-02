Cade in mountain bike nel Parco del Curone | grave ciclista di 41 anni

(Di sabato 17 febbraio 2024) La Valletta Brianza (Lecco), 17 febbraio 2024 – I soccorritori sono arrivati dal cielo per undi 41rovinato a terra neldella Valle del. Il 41enne, in sella alla sua, stava percorrendo la strada panoramica sterrata tra Perego e Montevecchia, nel territorio della Valletta Brianza, che corre in mezzo ai boschi delregionale di Montevecchia e della Valle del. Al termine di una discesa abbastanza ripida, il 41enne ha frenato, ma, a causa del fondo sdrucciolevole, è stato catapultato malamente al suolo. Lo hanno soccorso i sanitari dell'eliambulanza di Areu di Milano che si sono calati a terra con il verricello, con i volontari della Croce bianca di Besana Brianza. Nonostante fosse cosciente, lo hanno ...

Cade dalla mountain bike sul Montello, ricoverato con un trauma toracico: Attorno alle 11.30 di oggi 17 febbraio il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un ciclista caduto con la propria mountain bike lungo una strada del Montello nel comune di Volpago. Un soccorritore che vive nelle vicinanze si è subito messo a disposizione aiutato da altre due persone che hanno assistito all'...

Caso Pozzolo, testimone chiave nell'inchiesta cade in bicicletta: è grave: commenta L'avvocato Luca Zani , consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Biella, è ricoverato al Cto di Torino per un grave incidente durante un'escursione in mountain bike sulle montagne tra Biella e Ivrea. Zani è ritenuto uno dei testimoni chiave dell'inchiesta sullo sparo di Capodanno a Rosazza per il quale è indagato il parlamentare Emanuele Pozzolo . È ...

Volpago, cade con la mountain bike sul Montello: scattano i soccorsi: VOLPAGO DEL MONTELLO - Attorno alle 11.30 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un ciclista caduto con la propria mountain bike lungo una strada del Montello.

Incidente a Volpago del Montello. Ciclista cade, intervengono un soccorritore che abita in zona e l'elicottero: portato in ospedale: VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Ciclista cade sul Montello e si procura un trauma toracico. L'incidente oggi, 17 febbraio, intorno alle 11.30 quando il soccorso alpino della Pedemontana ...

Second-period flurry lifts Tomahawks past Mountain Kings: The turning point during Friday's NAHL East Division game may have occurred inside the Johnstown Tomahawks' locker room. After a lackluster first period, the Tomahawks trailed by a goal. However, ...