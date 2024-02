Cade dal terzo piano della scuola | gravissimo un 14enne

È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 14 anni caduto dalla finestra del terzo piano dell'istituto superiore Savoia - Benincasa di Ancona. Lo studente è stato soccorso nel cortile della scuola e portato in codice rosso all'ospedale Torrette. Sul caso indagano i carabinieri.

(Di sabato 17 febbraio 2024)dalla finestra di un’aula del Savoia Benincasa, choc questa mattina nell’istituto anconetano. Il, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato soccorso dal 118 dopo un volo, sembrerebbe, dalstruttura. Sul posto forze dell’ordine e anche i vigili del fuoco. per ricostruire la dinamica del fatto. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario. Secondo le prime ricostruzioni, ilè caduto durante la ricreazione, quando solitamente i docenti non sono nelle classi. Il ragazzo è precipitato dalla finestrasua aula ed è caduto su un terrapieno erboso, che avrebbe attutito l’impatto. Il ragazzo sarebbe vivo. Il ragazzo in questo momento è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso ...