Buon compleanno Beppe Signori | Enrico Lucci…

(Di sabato 17 febbraio 2024)Lucci, Saul Malatrasi, Luigi Abete, Massimo de Luca, Katia Bellillo, Alessio Gelsini Torresi, Marcello Veneziani, Nicodemo Oliverio, Alessandro Profumo, Laura Puppato, Antonello Giacomelli, Michael Jordan, Rosita Celentano, Leonardo Pieraccioni, Albert Lanièce, Mario Calabresi, Valeria Mazza, Laura Agea, Paris Hilton, Adriano, Nicola Leali… Oggi 17 febbraio compiono gli anni: Alejandro Jodorowsky, scrittore, drammaturgo, poeta; SilVittorio Battarra, attore, doppiatore;vano Larini, architetto, amministratore; Saul Malatrasi, ex calciatore Milan, Roma, Fiorentina, Inter, allenatore. Inoltre, festeggiano il: Augusto Ponzio, filosofo, linguista; Renato Caocci, ex calciatore Cagliari, Palermo, Genoa, Potenza, Olbia; Romano Cazzaniga, ex ...

Buon compleanno Marc Marquez! Dopo aver fatto 30 ora fa 31!: L'otto volte campione del mondo riparte in Ducati nel team Gresini. Scopriamo qualche 31 significativo della sua vita ...

Domenica 18 febbraio partono le Settimane Rossiniane di Pesaro 2024 per celebrare il compleanno del compositore Rossini: Domenica 18 febbraio al via il calendario per celebrare il Compleanno del compositore nato a Pesaro il 29 febbraio 1792. Doppia la proposta: un percorso in città tra aneddoti e curiosità e una special ...

Amici 23, Holden compie gli anni/ Un curioso particolare del compleanno fa il giro del web!: Holden festeggia il compleanno tra le mura della scuola di Amici 23 di Maria De Filippi: un curioso dettaglio nel mezzo del party non sfugge al web!