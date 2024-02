Brutta lei e brutto tutto Che figura di m***a | chi umilia così Angelina Mango

Il risultato è che l'Ariston lo fischia di brutto e solo Amadeus Ma di esempi ce ne sono tanti e di sicuro stasera la vedo brutta Cuccarini e Amadeus non riescono neanche a commentare quasi e lei

(Di sabato 17 febbraio 2024) "lei,".vince il Festival di Sanremo e le polemiche continuano anche a una settimana di distanza. La giovanissima cantante rivelatasi ad Amici di Maria De Filippi, incoronata regina degli streaming e dell'airplay con la hit Ci pensiamo domani e trionfatrice all'Ariston con La noia, al di là della rivalità con il secondo classificato Geolier pare aver conquistato tutti, dalla sala stampa del Festival alle radio e ai fan, oltre ad aver emozionato tutti con la cover de La Rondine, un grande pezzo del padre Pinoscomparso nel 2014. Una storia artistica e personale che non ha fatto cambiare idea a Elenoire Ferruzzi, folkloristica ex concorrente del Grande Fratello Vip celebre anche per la sua irriverenza e una certa incontinenza verbale. ...

Non arrivano buone notizie al Grande Fratello per Fiordaliso, la cui permanenza potrebbe essere a rischio. Lei ancora non è stata messa al corrente ... (caffeinamagazine)

Va in onda lunedì 15 gennaio in prima serata su Canale 5, la 31esima puntata del Grande Fratello . Come ha annunciato Davide Maggio, il prossimo ... (caffeinamagazine)

Vita dura per Elly Schlein nel corso della puntata del 6 febbraio di DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris . La segretaria del ... (iltempo)

Roma, la prof Ilaria Gaddini è disabile ma l'auto viene rimossa lo stesso: «Eppure era nel mio parcheggio»: La brutta avventura è capitata a Ilaria Gaddini ... L'uomo è tornato desolato: «L'auto non c'era, sparita dalle strisce gialle e con lei la sedie a rotelle». Un disagio estremo per la docente che lì ...

Dia e Coulibaly, il gesto che fa arrabbiare i tifosi. Sul web in tanti contro Maggiore, ecco perchè...: Brutta senz'anima. E, purtroppo, non è una novità. La Salernitana fa una figuraccia a San Siro e conferma che questo gruppo non è mai diventato squadra. Lo ha ...

Elenoire Ferruzzi: «Angelina Mango Brutta lei, la canzone, l'outfit: brutto tutto. Lei all'Eurovision, che figura di m***»: Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo durante la 74esima edizione che vedeva Annalisa come grande favorita prima dell'avvio. L'ex allieva di Amici ha vinto in un'edizione in ...