Brodo di carne, acqua fredda o calda? Il segreto per farlo perfetto! Che sia per scaldarci o per nutrirci, un Brodo gustoso di carne, saporito e benefico è tra le soluzioni migliori da adottare in questo lungo inverno. Questo piatto, poi, può sì essere sorseggiato da solo, ma diventa anche al base di molte ricette, prime tra tutti quelle di risotti cremosi, di vellutate, arrosti, minestroni, tortellini e pastine. Insomma, è imprescindibile. Eppure i dubbi sulla giusta procedura non sono pochi. Partiamo proprio dalla temperatura dell'acqua: meglio utilizzarla fredda, calda o bollente? Per capirci, per ottenere un ottimo Brodo, gustoso e e saporito, catturando sapori e proprietà dell'ingrediente principale, dobbiamo inserire la carne in pentola subito o tuffarla una volta che la casseruola giunga a bollore?

