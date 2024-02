Brian Wilson | il frontman dei Beach Boys soffre di demenza | “Non può mangiare né vestirsi da solo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)è stato il motore creativo dietro i successi senza tempo dei, con la sua genialità musicale che ha dato vita a brani immortali come “Good Vibrations” e “God Only Knows”. Ma ora, la sua mente è oscurata dalla nebbia dellae la sua famiglia è costretta a intervenire per garantirgli la migliore assistenza possibile. E invoca l’istituto della custodia legale. La richiesta di custodia legale è giunta dopo la morte della moglie di, Melinda, che per anni si era presa cura di lui con dedizione e amore. Ora, con la sua scomparsa, la famiglia, insieme alla governante Gloria Ramos e ai medici, ha preso la decisione di affidare gli affari dia professionisti legali e medici specializzati. La causa principale di questa decisione è ...