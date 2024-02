Brest vs Marsiglia – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 febbraio 2024) Con l’obiettivo di aumentare le proprie speranze di Champions League a scapito delle possibilità degli avversari di entrare nelle prime quattro posizioni, ilospita ilallo Stade Francis Le-Ble nell’intrigante sfida di domenica 18 febbraio in Ligue 1. I Les Pirates hanno continuato a vincere con un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Clermont lo scorso fine settimana, mentre gli Olympiens hanno recentemente condiviso il bottino con lo Shakhtar Donetsk in Europa League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMentre la corsa al titolo della Liga del Girona e il Bayer Leverkusen per la gloria della Bundesliga hanno occupato la ...