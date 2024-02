Pronostici per oggi, giovedì 15 febbraio 2024 Calcio in tv oggi, 00 MONDO VIAREGGIO CUP Rukh Lviv U19 - Brazzaville U19 14:30 00 Serie D team U19 - Avellino U19 15:00 Torino U19 - UYSS New York

Brazzaville-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024 (Di sabato 17 febbraio 2024) Brazzaville-Torino sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo B nel girone 5 in campo la formazione granata contro la selezione africana: a punteggio pieno i piemontesi, con un pari sono certi del primo posto, mentre con un pari probabilmente i congolesi si qualificano quantomeno come terza. Chi la spunterà a Lerici, in località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”? Appuntamento alle ore 15 di sabato 17 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile. SportFace. Leggi tutta la notizia su sportface (Di sabato 17 febbraio 2024)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sull’eventuale, l’e ladel match valido per ildi. Nel gruppo B nel girone 5 in campo la formazione granata contro la selezione africana: a punteggio pieno i piemontesi, con un pari sono certi del primo posto, mentre con un pari probabilmente i congolesi si qualificano quantomeno come terza. Chi la spunterà a Lerici, in località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”? Appuntamento alle ore 15 di sabato 17 febbraio,tv onon disponibile. SportFace.

