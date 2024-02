Bradisismo | scossa a mare

(Di sabato 17 febbraio 2024) Unadi magnitudo 2.7 é stata registrata alle 19.09 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano al largo di Baia, nei pressi del Castello Aragonese. Il sisma si é sprigionato a 2.8 KM di profondità ed é stato avvertito in tutti i Campi Flegrei. LEGGI ANCHE: Bollettino dei Campi Flegrei: la situazione attuale Il Blog di Giò.

Non c’è pace negli ultimi giorni per i residenti Flegrei : il fenomeno del Bradisismo dopo un lungo periodo di stop riprende a farsi sentire nella ... (ilblogdigio)

