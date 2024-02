Boxe | Guido Vianello vince al primo round al Madison Square Garden

Guido Vianello ha chiuso in maniera roboante il primo cerchio Al Madison Squadre Garden di New York, uno dei templi della boxe

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una vittoria di prestigio, nell’iconicodi New York, per. Il pugile romano ha impiegato poco tempo,ndo per ko aldopo aver steso per quattro volte il suo avversario, e padrone di casa, Moses Johnson, che aveva vinto 11 dei 14 incontri fin qui disputati. Il record del 29enne continua a migliorare, con 12 vittorie, un pari e una sconfitta. “Mi sentivo bene – ha commentato nel dopogara – ogni secondo era importante. Questo doveva essere il match della svolta”. SportFace.