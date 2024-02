Bossi | “Matteo Salvini ha trasformato la Lega in estrema destra Ma c’è già Fratelli d’Italia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una “copia meno fortunata” di. In altri termini: “Un partito di”. Umbertonon ha dubbi su cosa sia diventata lanelle mani didopo il “fallimento” del progetto dell’attuale segretario del Carroccio, cioè l’espansione al Sud. In un incontro con una trentina di fedelissimi ed ex parlamentari, il Senatur, stando a un retroscena del Corriere della Sera, avrebbe usato parole al fiele nei confronti del vicepremier e delle sue strategie politiche. Un’analisi spietata da parte del fondatore del partito: “Soffro a vedere laridotta così”, ha detto ai suoi in un incontro per discutere della fondazione di un’associazione politica. L’aspirazione è sempre la stessa, un “ritorno alle ...