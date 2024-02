Bonus psicologo 2024 | dal 18 marzo domanda online | come richiederlo

Il bonus psicologo, se i lavoratori italiani del settore valessero qualcosa, andrebbe esteso. L'analista dovrebbe divenire un po' come il medico di famiglia, ovvero un diritto per tutti. Palesemente, l'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) -, "dal 18si può presentare la richiesta sul sito dell'Inps del 'Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia'". A darne notiziail ministero della Salute, ricordando che "il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro" e che "le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della". "Le istruzioni per la presentazione delle domande per l'accesso al beneficio - si legge sul sito ...