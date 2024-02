Bonus Psicologico procedura ancora bloccata | cosa manca per dare il via alle domande?

un'iniziativa volta a sostenere il benessere psicologico dei Benefici del bonus psicologo e le novità Fin dalla sua introduzione Presentazione delle domande al via dal 18 marzo La procedura per

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilpsicologo è stato approvato, ma di fatto non esiste. Ecco perché non si possonoinviareper ottenerlo. Dopo la pandemia molti italiani hanno riportato conseguenze psicologiche. La causa di ciò non è solo la paura dell’infezione e degli effetti del Covid, ma anche le misure restrittive hanno condizionato la salute psichica di tante persone. Sono, infatti, aumentati problemi di depressione, legati ai numerosi licenziamenti e il lockdown che, soprattutto nei giovani, ha fatto perdere numerose opportunità di socializzazione.psicologo bloccato, ecco perché (cityrumors.it)Per questo il Governo subito dopo la fine della pandemia si è impegnato a realizzare unpsicologo per consentire a tutti di poter superare questo periodo e si sa che anda uno di ...