Per il solo 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità,

Bonus invalidità 2024: cosa spetta entro il 50%? Le agevolazioni (aggiornamento 17 FEBBRAIO) (Di sabato 17 febbraio 2024) Ultime notizie invalidità: nessun assegno sotto il 74% ma comunque numerose le agevolazioni previste Al di sotto del 74% non spetta alcun trattamento economico specifico, tuttavia, sono comunque previste molte agevolazioni per coloro che si vedono riconosciuta una percentuale di invalidità relativamente lieve. Una panoramica veloce sull'argomento. Assegno inclusione Carta acquisti: quando sono compatibili? Bonus invalidità 2024: cosa spetta a partire dal 34%? Al di sotto del 74% non spetta alcun trattamento economico specifico, in pratica, con una percentuale di invalidità inferiore alla suddetta soglia non si ha diritto a ricevere la pensione di ...

